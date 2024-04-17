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Власть

Генпрокурор: 94 кыргызстанца отказались от экстрадиции из российских тюрем

На заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 94 кыргызстанца не хотят переводиться из российских тюрем на родину. 

Он рассказал, что от депутатов поступает много обращений о переводе заключенных кыргызстанцев из России на родину, а также о том, что много курьеров без вины оказываются за решеткой за перевозку наркотиков. Однако при проверке, по словам генпрокурора, оказывается, что их вина все же есть.

«По вопросам экстрадиции наших граждан мы ни раз встречались с генеральным прокурором РФ, Минюстом. Не бывает такого, чтобы чье-то заявление не рассматривалось. Каждый наш соотечественник в России знает, как работает прокуратура и что стоит им только написать заявление на экстрадицию, мы их переведем сюда», — сказал Курманкул Зулушев.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/291802/
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