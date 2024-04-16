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Власть

Нардеп интересуется, насколько безопасно приложение «Тундук». Ответ госагентства

Депутат Бахридин Шабазов на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поинтересовался, насколько безопасно приложение «Тундук».

По его словам, в нем хранятся все данные наших граждан.

Исполняющий обязанности директора Государственного агентства по защите персональных данных Алмамбет Касымбеков ответил, что «Тундук» не является держателем базы данных, которые отображаются в самом приложении.

«Тундук» — это лишь интерфейс, монитор, отображающий сведения граждан. Данные находятся в базе тех услуг, которые предоставляют госорганы. Например, если вы запрашиваете услугу по недвижимости, то информация берется из базы «Кадастра» или Службы земельных ресурсов. Само приложение не хранит данные граждан», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291677/
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