Кыргызстан готов к киберугрозам. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил зампредседателя ГКНБ Абдыкадыр Разаев.

«Вопрос кибербезопасности — это новая и актуальная сфера. Мы даем рекомендации, чтобы госорганы смогли противостоять угрозам в информационных системах», — сказал он.

Замглавы ГКНБ добавил, что в каждом органе усиливается ответственность. На регулярной основе проводятся тренинги и обучение специалистов.

Отметим, комитет рассматривал в первом чтении проект закона «О кибербезопасности».