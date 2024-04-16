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Власть

Кыргызстан готов к киберугрозам — зампредседателя ГКНБ

Кыргызстан готов к киберугрозам. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил зампредседателя ГКНБ Абдыкадыр Разаев.

«Вопрос кибербезопасности — это новая и актуальная сфера. Мы даем рекомендации, чтобы госорганы смогли противостоять угрозам в информационных системах», — сказал он.

Замглавы ГКНБ добавил, что в каждом органе усиливается ответственность. На регулярной основе проводятся тренинги и обучение специалистов.

Отметим, комитет рассматривал в первом чтении проект закона «О кибербезопасности».
Ссылка: https://24.kg/vlast/291659/
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