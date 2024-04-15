Акылбек Жапаров прибыл в США для участия в совещаниях МВФ и группы ВБ

Акылбек Жапаров прибыл в город Вашингтон (США) для участия в весенних совещаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках рабочего визита он проведет ряд встреч с руководителями международных финансовых институтов и организаций, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, USAID, Американо-Кыргызская торговая палата, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк.

Основной темой обсуждения сторон станет развитие гидроэнергетического сектора, в частности проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, а также экономические перспективы и вопросы изменения климата, продвижение программы трансформации школьного образования «Полярная Звезда».

Кроме того, запланирован ряд встреч с представителями ведущих финансовых и технологических корпораций США.