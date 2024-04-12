Акылбек Жапаров: Не испытываем страха перед санкциями

Председатель кабинета министров прокомментировал приостановление обслуживания карт «Мир» в Кыргызстане. Свое мнение Акылбек Жапаров высказал в интервью агентству «Кабар».

«Во-первых, мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями. Жизнь продолжается даже при их наличии. Во-вторых, нет объективных оснований для введения санкций. В-третьих, приостановили карту «Мир» не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания, поскольку Межбанковский процессинговый центр не относится к правительству, а управляется коммерческими банками», — заявил он.

Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54 процента коммерческим банкам. Акылбек Жапаров

Глава кабмина предположил, что коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций. При этом он считает, что карта «Мир» принесла бы больше пользы Кыргызстану, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты не отразится на России.

«Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если бы МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в РФ более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой «Мир». Мы уже три года просим Россию открыть в КР банк или филиал крупного банка. Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если бы они открыли хотя бы одно отделение банка», — заключил Акылбек Жапаров.