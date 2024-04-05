Мандат Шайлообека Атазова должен перейти Абдурахманхаджи Муртазалиеву

Бишкекский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы ЦИК и Шайлообека Атазова на решение Административного суда, который признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

Судебная коллегия постановила оставить без изменения решение Административного суда.

Отмечается, что определение суда вступает в силу с момента оглашения и может быть обжаловано в течение трех месяцев.

Абдурахманхаджи Муртазалиев в комментарии 24.kg сказал — он солидарен с судейской коллегией Городского суда, что они оставили в силе решение Административного суда. Справедливость должна была восторжествовать.

Абдурахманхаджи Муртазалиев добавил, что ему нечего сказать Шайлообеку Атазову. «Наш президент ему уже все сказал. Пускай пеняет на себя», — сказал он.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

Отметим, 1 марта Административный суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.