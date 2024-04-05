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Власть

Мандат Шайлообека Атазова должен перейти Абдурахманхаджи Муртазалиеву

Бишкекский городской суд не удовлетворил апелляционные жалобы ЦИК и Шайлообека Атазова на решение Административного суда, который признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

Судебная коллегия постановила оставить без изменения решение Административного суда.

Отмечается, что определение суда вступает в силу с момента оглашения и может быть обжаловано в течение трех месяцев.

Абдурахманхаджи Муртазалиев в комментарии 24.kg сказал — он солидарен с судейской коллегией Городского суда, что они оставили в силе решение Административного суда. Справедливость должна была восторжествовать.

Абдурахманхаджи Муртазалиев добавил, что ему нечего сказать Шайлообеку Атазову. «Наш президент ему уже все сказал. Пускай пеняет на себя», — сказал он.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление Центризбиркома об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.
 
Отметим, 1 марта Административный суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290916/
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