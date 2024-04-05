Госпредприятие «Кыргызтеплоэнерго» реорганизуют. Указ президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Решение принято для организации эффективного управления и оптимизации деятельности тепловырабатывающих и теплоснабжающих предприятий, а также исключения перекрестного субсидирования открытого акционерного общества «Электрические станции».
Кабинету министров поручено:
- реорганизовать государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» путем разделения и образования госпредприятий с передачей на их баланс соответствующих объектов теплоснабжения и последующей передачи в муниципальную собственность органов местного самоуправления;
- передать объекты теплоснабжения филиалов открытого акционерного общества «Электрические станции»: теплоэлектроцентрали Бишкека и Оша, «Бишкектеплосеть» мэриям Бишкека и Оша путем создания на их базе муниципальных теплоснабжающих предприятий;
- передать объекты теплоснабжения с соответствующими имущественными комплексами (активами), штатами, финансированием и обязательствами;
- принять необходимые меры по прекращению субсидирования теплоснабжающих предприятий до 2028 года;
- внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, направленный на отнесение к компетенции органов местного самоуправления, решение вопросов о теплоснабжении населения.