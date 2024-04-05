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Власть

Госпредприятие «Кыргызтеплоэнерго» реорганизуют. Указ президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение принято для организации эффективного управления и оптимизации деятельности тепловырабатывающих и теплоснабжающих предприятий, а также исключения перекрестного субсидирования открытого акционерного общества «Электрические станции».

Кабинету министров поручено:

  • реорганизовать государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» путем разделения и образования госпредприятий с передачей на их баланс соответствующих объектов теплоснабжения и последующей передачи в муниципальную собственность органов местного самоуправления;
  • передать объекты теплоснабжения филиалов открытого акционерного общества «Электрические станции»: теплоэлектроцентрали Бишкека и Оша, «Бишкектеплосеть» мэриям Бишкека и Оша путем создания на их базе муниципальных теплоснабжающих предприятий;
  • передать объекты теплоснабжения с соответствующими имущественными комплексами (активами), штатами, финансированием и обязательствами;
  • принять необходимые меры по прекращению субсидирования теплоснабжающих предприятий до 2028 года;
  • внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, направленный на отнесение к компетенции органов местного самоуправления, решение вопросов о теплоснабжении населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290911/
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