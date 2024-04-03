Китайская TBEA вновь будет заниматься ремонтом на ТЭЦ Бишкека

Власти Кыргызстана привлекают компанию TBEA для капитального ремонта двух блоков на ТЭЦ Бишкека. Меморандум подписан между Минэнерго и китайской компанией.

Ранее министр энергетики КР Таалайбек Ибраев встретился с председателем правления компании TBEA Чжаном Синем. Стороны обсудили увеличение активной электрической и тепловой мощности модернизированной части теплоэлектроцентрали до проектной и проведения текущих и капитальных ремонтов блоков № 3 и № 4 в связи с изношенностью оборудования.

В итоге решено: ТВЕА направит специалистов для ремонта блоков № 3 и № 4 с обучением сотрудников ТЭЦ для дальнейшего самостоятельного проведения работ.

Кроме того, на прошедшем накануне бизнес-форуме «Кыргызстан — Китай (СУАР)» с TBEA подписали меморандум о сотрудничестве по капитальному ремонту блоков № 3 и № 4 ТЭЦ Бишкека. Сумма контракта пока не известна.

Напомним, 26 января 2018 года на теплоцентрали Бишкека произошла серьезная авария. Обошлось без жертв, но надежность энергосистемы Кыргызстана сильно пошатнулась. На ТЭЦ только завершили модернизацию, торжественно отрапортовали, что она готова к зимним нагрузкам, первые лица государства под вспышки фотокамер перерезали красную ленточку.

Спустя пару месяцев ударили морозы и столица осталась без отопления и горячей воды. Тогда же выяснилось, что новый блок, построенный китайской компанией ТВЕА за $386 миллионов, не способен работать на выдачу тепла.