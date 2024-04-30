В Кыргызстане крестьянские хозяйства освободили от электронных накладных

Крестьянские и фермерские хозяйства освободили от применения электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН) при реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

По ее данным, изменения и упрощения по применению электронной товаротранспортной накладной вводятся согласно постановлению кабинета министров от 12 апреля 2024 года.

Отмечается, что до 1 июля 2024-го все субъекты могут привести в соответствие остатки товаров в системе с реальными остатками.

Подробную информацию об изменениях по применению ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.