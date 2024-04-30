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В МВД Кыргызстана рассказали, как борются с телефонными мошенниками

На заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Суйунбек Омурзаков сообщил, что стало много телефонных мошенников.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев согласился с нардепом и отметил, что в последнее время зарегистрировано очень много таких фактов. В основном звонят из-за границы — Россия, Казахстан, Украина.

«Есть мошенники, которые смогли обмануть людей на солидные суммы. Со всеми структурами банков, с сотовыми компаниями, с местными органами власти провели разъяснительную работу. Ходим по домам, на квитанции комуслуг прикрепили напоминания о том, чтобы не попадались мошенническим действиям», — сказал замминистра.

По его словам, сейчас количество фактов, связанных с телефонным мошенничеством, снизилось. За последнее время задержаны пять человек, из них двое – иностранцы.

«Они сейчас находятся под стражей», — добавил Нурбек Абдиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293038/
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