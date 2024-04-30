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Общество

Швейников освобождают от оформления электронной накладной при экспорте

Предприниматели, работающие в сфере швейного и текстильного производства, при экспорте своих товаров освобождаются от оформления электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН). Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

По ее данным, такое упрощение в применении ЭТТН вводится до 1 января 2027 года. Кроме того, предприниматели в сфере швейного и текстильного производства освобождаются от оприходования сырья для производства товаров.  

Налоговая служба отмечает, что до 1 июля 2024 года все субъекты могут привести в соответствие остатки товаров в системе с реальными остатками.

Подробную информацию об изменениях по применению ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293030/
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