Швейников освобождают от оформления электронной накладной при экспорте

Предприниматели, работающие в сфере швейного и текстильного производства, при экспорте своих товаров освобождаются от оформления электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН). Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

По ее данным, такое упрощение в применении ЭТТН вводится до 1 января 2027 года. Кроме того, предприниматели в сфере швейного и текстильного производства освобождаются от оприходования сырья для производства товаров.

Налоговая служба отмечает, что до 1 июля 2024 года все субъекты могут привести в соответствие остатки товаров в системе с реальными остатками.

Подробную информацию об изменениях по применению ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.