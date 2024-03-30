На Иссык-Куле будут развивать дошкольное образование

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева провела выездное совещание по масштабированию программы «Правительственные акселераторы» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи презентованы опыт пилотирования данной программы в Бишкеке, дальнейшие меры по масштабированию, а также ключевые положения согласно государственному образовательному стандарту дошкольного образования, а именно требования к безопасной среде и реализация пяти областей развития ребенка дошкольного возраста.

Асель Чынбаева отметила важность раннего развития и увеличения охвата детей до шести лет путем расширения региональной сети услуг дошкольного образования, предоставляемых физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

По итогам выездного совещания определены приоритеты и направления, по которым необходимо усилить работу для развития услуг дошкольного образования.