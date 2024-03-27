Акылбек Жапаров обсудил с зампредседателя АО «Газпромбанк» совместные проекты

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию АО «Газпромбанк» во главе с заместителем председателя правления Алексеем Матвеевым. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Чиновник выразил соболезнования российской делегации в связи с трагедией, произошедшей 22 марта и повлекшей многочисленные человеческие жертвы в «Крокус Сити Холле».

Стороны обсудили вопросы финансирования инфраструктурных проектов республики в сфере энергетики, дорожного строительства, государственных закупок, банковского сопровождения, лизинговых услуг и государственно-частного партнерства.

Фото пресс-службы кабинета министров

Акылбек Жапаров отметил, что данная встреча даст дополнительный импульс для дальнейшего эффективного взаимодействия между Кыргызстаном и «Газпромбанком», и выразил готовность внедрения других инструментов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь зампредседателя правления Алексей Матвеев рассказал о ходе реализации совместных проектов, особое внимание обратив на кейсы в сфере банковского сопровождения и предоставления лизинговых услуг.