В Бишкеке впервые проходит Международный медицинский конгресс стран ШОС

«Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для нашей страны, и кабинет министров придает особое значение ее стратегическому развитию», — сказал председатель кабмина Акылбек Жапаров, открывая Международный медицинский конгресс стран ШОС в Бишкеке.

В конгрессе, посвященному памяти выдающегося ученого и клинициста академика, Героя социалистического труда Мирсаида Миррахимова, принимают участие около 400 медицинских работников, в том числе более 100 зарубежных гостей, включая академиков, ученых с мировыми именами.

«Сегодня Кыргызстану выпала честь стать первопроходцем в организации и проведении столь масштабного конгресса с участием государств — членов ШОС. Считаю, что он станет первым шагом к углублению медицинского сотрудничества между странами. Наше сотрудничество представляет собой важный инструмент интеграции, которое способствует развитию медицинской науки и практики, повышению квалификации медицинских специалистов, а также обеспечению доступности и качества медицинских услуг для всех граждан», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина рассказал о проводимых реформах в сфере здравоохранения страны.

За последние три года объем финансирования системы здравоохранения увеличился вдвое: в 2019 году выделено 19 миллиардов сомов, а в 2023-м — 38 миллиардов.

По его словам, проводится масштабная работа по обновлению материально-технической базы медицинских учреждений. За последние два года построены и введены в эксплуатацию современные стационары, такие как: противотуберкулезная больница, перинатальный центр, Больница кыргызско-турецкой дружбы и другие.

«Все семь областных больниц оснащены новыми аппаратами МРТ, в регионах открыты четыре центра компьютерной томографии. За два года закуплено 335 новых автомобилей скорой помощи. К сожалению, ежегодно увеличивается количество граждан, страдающих почечной недостаточностью. Для оказания помощи гемодиализным пациентам из государственного бюджета выделяется более 2,2 миллиарда сомов. По инициативе главы государства с прошлого года в Кыргызстане начато проведение операций по пересадке почки. Для покупки специального оборудования из президентского фонда выделен $1 миллион. А в этом году при поддержке турецких коллег планируем начать проведение операций по пересадке печени. До этого времени наши граждане были вынуждены проводить такого рода операции за рубежом, неся колоссальные расходы», — сказал он.

В настоящее время по линии программы государственных инвестиций реализуются четыре крупных проекта на общую сумму $77 миллионов. А также реализуются грантовые проекты на сумму более $116,5 миллиона. В Национальном центре кардиологии и терапии реализуется программа «Экстренная кардиология» на основе модели полного цикла оказания экстренной высокотехнологичной помощи больным с острым инфарктом миокарда. Установлено новое ангиографическое оборудование премиум-класса «Азурион 7», общая стоимость которого составила более $1,5 миллиона. При поддержке и участии ведущих специалистов из Китая, России и Казахстана планируется проведение уникальных эндоваскулярных вмешательств при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В настоящее время быстрыми темпами развивается сектор цифровизации медицины, в том числе активно внедряется искусственный интеллект.