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Власть

На Ошском рынке продают мертвечину. Депутат просит Минсельхоз отреагировать

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Суйунбек Омурзаков сообщил, что на Ошском рынке приезжают в 3-4 часа и продают мертвечину.

«Есть те, кто покупает такое мясо. У вас есть информация по этому поводу? Какую работу вы ведете в этом направлении?» — обратился он к Минсельхозу.

Заместитель министра сельского хозяйства Маил Алияскаров ответил, что проводятся рейды. «Права сотрудников ветслужбы немного ограничены, и поэтому мы вводим изменения в кодекс. Предлагаем ввести нормы от штрафа до ограничения ответственности тем, кто продает мясо мертвых животных», — сказал он.

Суйунбек Омурзаков добавил, что животных также пичкают таблетками для быстрого набора веса. «Это тоже несет вред здоровью людей», — заметил он.

«Из-за того, что мы живем в рыночных условиях, не можем брать под тотальный контроль каждого владельца скота. Но сейчас в Нарынской области мы предлагаем пилотный проект, который закрепит в каждом селе и районе ветеринарного врача», — отметил Маил Алияскаров.

Депутат также указал, что продают мясо больных животных.

По словам замглавы Минсельхоза, в случае выявления таких фактов будет налагаться штраф от 3 тысяч до 7 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288495/
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