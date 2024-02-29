13:45
USD 89.43
EUR 96.69
RUB 0.97
Власть

Депутат предлагает выдавать жилье обманутым дольщикам через ГИК

42 строительные компании в Кыргызстане обманули дольщиков. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, большая часть дольщиков — это мигранты, которые трудятся за границей, чтобы купить дом, и другие граждане, которые собирают последние деньги на покупку жилья.

«Сегодня есть 42 стройкомпании, которые обманули людей. Конечно, в том, что дольщики остались обманутыми, наша вина тоже есть, так как мы вовремя не приняли соответствующие законопроекты. Недавно приняли хорошее постановление. Согласно этому положению, отныне таких обманщиков не будет. Это хорошо, но а что делать с теми гражданами, которых уже обманули?» — возмутился Марлен Маматалиев.

Он считает, что в эту ситуацию должен вмешаться президент, а также необходимо дать поручение ГКНБ.

«У дольщиков разные истории. Например, есть те, кто живет уже в доме, но не может оплатить коммуникации, потому что ввода нет, а ввода нет, потому что хозяин либо умер, либо еще что-то. Есть также случаи, когда один и тот же техпаспорт продали нескольким людям», — сказал нардеп.

Он предложил предоставить жилье пострадавшим через Госипотечную компанию.

«Пострадавших и тех, кто нуждается, надо поставить в очередь в госипотеку. Таким образом создать условия им. После окончания суда они получат свои деньги и смогут расплатиться с ипотекой», — заключил Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287899/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК требуют объявить выговор замминистра труда. Указывает на права депутатов
Платить сообщившим о нарушителях ПДД предлагает депутат Жогорку Кенеша
Дольщики KG Group не могут получить свои квартиры. Они вышли к зданию ГКНБ
Еще одно пособие предлагают ввести в Кыргызстане. Для круглых сирот
Сплошной обман. Депутат инициирует введение запрета на услуги колдунов и магов
Тормозни — сникерсни. Камчыбек Ташиев ответил депутатам о повышении цен на муку
Рост цен на муку. Депутат возмущен нерасторопностью чиновников
В Жогорку Кенеше предлагают хоронить граждан за счет государства
Верните нашу собственность. Дольщики «Аврора Грин» обратились к президенту
В Кыргызстане примут законопроект, регулирующий использование электросамокатов
Популярные новости
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
29 февраля, четверг
13:28
МВД Кыргызстана: Ущерб от финансовых пирамид превысил 68 миллионов сомов МВД Кыргызстана: Ущерб от финансовых пирамид превысил 6...
13:25
Депутат Тазабек Икрамов тоже выступил в поддержку своего коллеги Айбека Осмонова
13:17
Женишбека Жоробекова назначили начальником ГУОБДД
13:06
Депутат предлагает выдавать жилье обманутым дольщикам через ГИК
12:42
Гибель Игоря Якунина. Брат погибшего обратился к президенту