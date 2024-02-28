12:05
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Власть

Акылбек Жапаров: Благодаря технологиям ВВП вырос в два раза, бюджет — в три

«Благодаря применению новых технологии нам удалось в два раза увеличить ВВП за два года, в три раза увеличить бюджет страны», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, наступившая эра цифровой трансформации требует не только адаптации, но и активного участия в формировании будущего. Искусственный интеллект становится ключевым элементом этого пути, и наша ответственность не только следить за тенденциями, но и влиять на них.

«По оценкам экспорта в 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80 процентов предприятий в мире. Сегодня только 5 процентов используют искусственный интеллект. Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации медицины, образования и креативных индустрий. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой в экономическом прогрессе и внедрении инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать всю базовую институциональную среду, над которой мы и работаем», — сказал Акылбек Жапаров.

В доказательство он привел несколько цифр. Только в рамках межведомственного взаимодействия через «Тундук» прошло более 1 миллиарда транзакций.

«Вы представляете, если не было бы технологий, во что превратился Кыргызстан? Это миллиард новостей. Сколько почтальонов носили бы друг другу все эти сведения. Эти технологии нам помогают в жизни. И наперекор всем тем прогнозам, которые дают некоторые международные финансовые институты в нашей стране, они прогнозируют, что объем ВВП в 2050 году в Кыргызстане будет $20 миллиардов. Мы говорим нет. В нашей стране есть все необходимые ресурсы. Мы открыты новым инновационным технологиям. И в 2050 году наш ВВП достигнет объема $200 миллиардов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287779/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров вновь напомнил о намерении создать чат GPT на кыргызском языке
В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Акылбек Жапаров тойлорду, үрп-адаттарды иретке келтирүүнү сунуштады
Автобекеттерди шаар сыртына көчүрүү үчүн 25 миллион доллар талап кылынат
Бишкектеги «Ак-Кула» ат майданынын ордуна бизнес борборун куруу пландалууда
В Бишкеке на месте ипподрома «Ак-Кула» построят финансово-деловой центр
Акылбек Жапаров: Бишкек биздин экономикабыздын локомотиви болушу керек
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
Акылбек Жапаров в Анкаре посетил несколько крупных компаний
По итогам кыргызско-турецкого бизнес-форума подписано восемь меморандумов
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
12:00
Нет тепла. Эту зиму Бишкек переживет, а чего столице ожидать дальше? Нет тепла. Эту зиму Бишкек переживет, а чего столице ож...
11:45
Акылбек Жапаров: Благодаря технологиям ВВП вырос в два раза, бюджет — в три
11:29
Дело Олжобая Шакира передали другому судье: процесс начнется заново
11:26
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента предложил Акылбек Тумонбаев
11:22
Землетрясение в Китае. Зарегистрировано более 2 тысяч повторных толчков