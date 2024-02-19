Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связях с Матраимовым

Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты телеканала «Регион ТВ» об их связях с Райымбеком Матраимовым. В них говорилось, что нардепы должны сдать свои мандаты. Они поспешили откреститься от экс-главы таможни.

Так, депутат Айбек Осмонов сказал «Азаттыку», что он не связан с Райымбеком Матраимовым, а просто родом из одного района и поэтому знаком с ним.

«Не знаю, на чем основывался Region. На открытие здания муфтията я пошел по приглашению представителя муфтия в ЖК и Искендера Матраимова. Нам показали места для депутатов. Туда же сел и Матраимов. Возможно, из-за этого говорят, что мы с ним связаны».

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Надира Нарматова отметила, что с Матраимовым у нее нет хороших отношений и совместного бизнеса. По ее словам, она давала интервью в качестве общественного деятеля во время пандемии и рассказывала о его деятельности.

«Этого я не отрицаю. Но это не значит, что я была с ним в одной команде. По моему мандату проблем нет. Потому что есть законы, правоохранительные органы. Разве будет избранный народом депутат просто так сдавать свой мандат?» — сказала она.

А депутат Искендер Матраимов, комментируя арест имущества и розыск Райымбека Матраимова, сказал, что он не отвечает за действия своего брата.

«Вчера я видел тех, кто выступал. Один называл меня «старшим братом Райымбека», а другой — «младшим». По закону, по достижении 18-летия родители не несут ответственности за своего ребенка. Брат тоже не отвечает за младшего брата. Он сам отвечает за свою работу. Я отвечу за себя», — сказал депутат.

Нардеп Шайлообек Атазов в комментарии Kaktus.media заявил, что не экспертам решать судьбу его мандата.

«Эксперты пусть не решают наши судьбы. Кто они такие? Мандат нам дал народ, пусть он и отбирает. На самом деле не в депутатском мандате счастье и не он приведет нас в рай», — сказал он.

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Напомним, в вышедшем сюжете упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.