15:42
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Власть

Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связях с Матраимовым

Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты телеканала «Регион ТВ» об их связях с Райымбеком Матраимовым. В них говорилось, что нардепы должны сдать свои мандаты. Они поспешили откреститься от экс-главы таможни.

Так, депутат Айбек Осмонов сказал «Азаттыку», что он не связан с Райымбеком Матраимовым, а просто родом из одного района и поэтому знаком с ним.

«Не знаю, на чем основывался Region. На открытие здания муфтията я пошел по приглашению представителя муфтия в ЖК и Искендера Матраимова. Нам показали места для депутатов. Туда же сел и Матраимов. Возможно, из-за этого говорят, что мы с ним связаны».

Читайте по теме
На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым

Надира Нарматова отметила, что с Матраимовым у нее нет хороших отношений и совместного бизнеса. По ее словам, она давала интервью в качестве общественного деятеля во время пандемии и рассказывала о его деятельности.

«Этого я не отрицаю. Но это не значит, что я была с ним в одной команде. По моему мандату проблем нет. Потому что есть законы, правоохранительные органы. Разве будет избранный народом депутат просто так сдавать свой мандат?» — сказала она.

А депутат Искендер Матраимов, комментируя арест имущества и розыск Райымбека Матраимова, сказал, что он не отвечает за действия своего брата.

«Вчера я видел тех, кто выступал. Один называл меня «старшим братом Райымбека», а другой — «младшим». По закону, по достижении 18-летия родители не несут ответственности за своего ребенка. Брат тоже не отвечает за младшего брата. Он сам отвечает за свою работу. Я отвечу за себя», — сказал депутат.

Нардеп Шайлообек Атазов в комментарии Kaktus.media заявил, что не экспертам решать судьбу его мандата.

«Эксперты пусть не решают наши судьбы. Кто они такие? Мандат нам дал народ, пусть он и отбирает. На самом деле не в депутатском мандате счастье и не он приведет нас в рай», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову

Напомним, в вышедшем сюжете упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287099/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову
В Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству
Отберем все. Глава ГКНБ обещает конфисковать имущество Райымбека Матраимова
Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Нарушил границы. Мэрия Оша сносит ворота и забор дома Райымбека Матраимова
Более 180 сотрудников госорганов уволены за связь с ОПГ Кольбаева и Матраимовым
Больше никакой мафии Кольбаева и Матраимова в стране не будет — глава ГКНБ
Популярные новости
На&nbsp;телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о&nbsp;связях депутатов с&nbsp;Матраимовым На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он&nbsp;легализовал Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Не&nbsp;боятся ни&nbsp;бога, ни&nbsp;Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в&nbsp;школах Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
19 февраля, понедельник
15:35
Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связях с Матраимовым Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связя...
15:14
Принцип отбора футболистов в Национальную сборную изменится — Камчыбек Ташиев
14:57
Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат интересуется строительством АЭС в Кыргызстане
14:48
В Эндокринологическом центре открыт кабинет по лечению диабетической ретинопатии
14:44
Камчыбек Ташиев рассказал, как намерен развивать Кыргызский футбольный союз