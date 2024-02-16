Депутат требует установить банкоматы в селах Баткена

Депутат Камила Талиева на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» обратилась к госбанкам «РСК Банк» и «Айыл Банк» и сообщила, что в приграничных селах в Баткенской области отсутствуют банкоматы.

«Я бы хотела сказать об условиях в Лейлекском районе Баткенской области, так как это приграничный район. В айыл окмоту Кен-Талаа и Жаны-Жер отсутствуют банкоматы. Только в одном селе он есть. Получается, на пять сел один банкомат. Люди вынуждены идти по 50-60 километров, чтобы добраться до единственного банкомата. Пожилым тяжело идти. Вы себе создаете условия, а людям нет», — возмутилась она.

Другой нардеп Талайбек Масабиров добавил, что в селе Бешик-Джон Базар-Коргонского района также нет банкомата.

«В селе Бешик-Джон Базар-Коргонского района проживает более 15 тысяч жителей, из них 1 тысяча 500 пенсионеров. В 2018-м там забрали банкомат, говорят, «Керемет Банк». В прошлом году на заседании я говорил об этом «РСК Банку» и «Айыл Банку», но ответа не получил. Потом вы хвастаетесь и говорите, что в каждом селе есть банкомат, что создаете условия», — сказал он.

Председатель «Айыл Банка» Тилек Алимджанов ответил, что на этот вопрос ответ предоставят в другой день.

Талайбек Масабиров обратился к Нацбанку и потребовал решить вопрос.