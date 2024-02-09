Октябрьский суд принял решение о ликвидации Kloop Media

Октябрьский райсуд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юридических лиц «Клоопа». Об этом сообщает редакция в своем Telegram-канале.

В фонде отметили, что будут обжаловать это решение в городском суде Бишкека.

Напомним, 28 августа стало известно, что прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывается, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводит несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть.

Прокуратура также уличает общественный фонд в сокрытии крупной суммы средств.