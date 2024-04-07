Закон об иноагентах. Садыр Жапаров вновь прокомментировал документ

2 апреля президент страны в социальных сетях сообщил о подписании закон «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях» и пообещал, что никакого преследования не будет. Однако комментарий Садыра Жапарова вызвал критику среди представителей НКО и гражданского сектора. Они считают, что слова о том, что неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались, никому не отчитывались, не соответствуют действительности.
Сегодня глава государства вновь прокомментировал документ и свое ранее высказанное мнение.
По словам Садыра Жапарова, «именно отдельные представители этих неправительственных организаций искажают информацию».
«Проект закона о внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях» обсуждался несколько месяцев. Тогда говорилось, что одной из главных целей его принятия была перерегистрация неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, и придание им статуса «иностранного представителя».
Также было сказано, что государство должно знать, на какие конкретные цели расходуются полученные извне средства. Мои слова в соцсети были сказаны именно в этом контексте.
Это прекрасно поняли все неправительственные организации. А потом с улыбкой говорят «мы зарегистрированы». Скажите, кто зарегистрирован как «иностранный представитель»? Ни один из них не был зарегистрирован таким образом. Вот что я имел ввиду.
По данным Минюста, зарегистрировано около 25 тысяч неправительственных организаций, из них около 2 тысяч работают за счет средств иностранных доноров и их участия. Они пройдут перерегистрацию. Для «иностранных представителей» будет отдельный реестр. Вот и все. Они продолжат работать так, как работали до сегодняшнего дня. Я гарантирую, что никаких преследований не будет», — сказал он.
Садыр Жапаров вновь заверил, что «мы не собираемся их преследовать».
«Просто нужно обеспечить открытость. Мы хотим, чтобы народ знал, кого финансируют из-за границы. Мы также добиваемся того, чтобы они осуществляли деятельность в соответствии со своим уставом. Что в этом плохого? Не следует понимать, что прозрачность означает, что государство интересуется их средствами. Если они получают гранты из других стран, зачем нам считать их деньги? Пусть они получают не миллионы, а миллиарды. Просто нам нужно знать их назначение», — добавил он.
Президент также пояснил ранее им озвученное мнение.
«Когда я сказал про бардак (эшек жайлоо), оказывается, их (НКО. — прим. 24.kg) это сильно задело. Если в страну поступают миллионные средства, и мы не можем понять, на какие цели они расходуются, это разве не бардак? Наши намерения лишь в том, чтобы часть этих денег не были использованы для вмешательства в наши внутренние дела. Если есть некоммерческие организации, которые хотят заниматься политикой, то они должны вступить в партию или создать новую партию. И пусть продолжают работать. Никто им этого не запрещает.
Закон принят. Необходимо работать по новым правилам. Для неправительственных организаций это не проблема. Не только я один, но и авторитетные эксперты говорят, что подобные законы есть и в других странах, даже в тех странах Запада, которые представители неправительственных организаций ставят нам в пример. Если им не верят, пусть поищут в интернете», — резюмировал он.