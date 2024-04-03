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Общество

CPJ призывает отменить подписанный президентом Кыргызстана закон об иноагентах

Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает Кыргызстан отменить закон, подписанный во вторник президентом Садыром Жапаровым, который требует от некоммерческих организаций, включая СМИ, регистрироваться в качестве «иностранных представителей».

«Решение президента Садыра Жапарова последовать примеру России в отношении законодательства об «иностранных агентах» грозит перечеркнуть 30-летний статус Кыргызстана как относительно безопасной гавани для свободы слова и демократии в постсоветской Центральной Азии. Хотя нынешняя форма закона и не направлена непосредственно против СМИ, он может подорвать работу групп по защите свободы прессы и некоммерческих организаций, управляющих несколькими известными независимыми СМИ Кыргызстана, и должен быть отменен», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

По аналогии с российским законодательством об иностранных агентах закон требует, чтобы некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся, по его определению, политической деятельностью, регистрировались в качестве «иностранных представителей».

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Внесенный в парламент в мае 2023 года законопроект вызвал широкую международную критику, в том числе со стороны Комитета по защите журналистов, Верховного комиссара ООН по правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290589/
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