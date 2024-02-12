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Власть

Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в ОАЭ. Кого взял с собой

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита по приглашению президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахайяна Садыр Жапаров примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он проведет встречи с руководством ОАЭ и представителями эмиратских компаний по вопросам сотрудничества.

В составе официальной делегации КР:

  • заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;
  • министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ОАЭ Абдилатиф Жумабаев;
  • начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов;
  • министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев;
  • министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
  • министр цифрового развития Нурия Кутнаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286484/
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