Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в ОАЭ. Кого взял с собой

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках визита по приглашению президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахайяна Садыр Жапаров примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он проведет встречи с руководством ОАЭ и представителями эмиратских компаний по вопросам сотрудничества.
В составе официальной делегации КР:
- заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ОАЭ Абдилатиф Жумабаев;
- начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов;
- министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- министр цифрового развития Нурия Кутнаева.