Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в ОАЭ. Кого взял с собой

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита по приглашению президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахайяна Садыр Жапаров примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он проведет встречи с руководством ОАЭ и представителями эмиратских компаний по вопросам сотрудничества.

В составе официальной делегации КР: