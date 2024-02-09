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Власть

Садыр Жапаров передал ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в КР Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере взаимной торговли, привлечение инвестиций, а также взаимодействие в сфере редкоземельных металлов.

Жээнбек Кулубаев передал послу США ответное послание президента КР Садыра Жапарова в адрес государственного секретаря США Энтони Блинкена. В нем даны аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране. Однако детали, о чем написал в письме президент Кыргызстана, не сообщаются. 

Ранее Энтони Блинкен написал письмо президенту Кыргызстана в связи с законопроектом Надиры Нарматовой об иностранных представителях. Госсекретарь США уверен, что в случае принятия документа он приведет к гражданским и уголовным наказаниям для неправительственных организаций.

Напомним, что закон об иноагентах принят на комитете во втором чтении. Инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности подобных объединений и пропаганду деяний таких организаций предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против инициативы. Их поддержала омбудсмен. Теперь эти сроки сократили до трех и пяти лет тюрьмы.

Ряд международных организаций выступил против данной инициативы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286415/
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