12:39
USD 89.43
EUR 96.29
RUB 0.98
Власть

Акылбек Жапаров встретился с представителями компании Ротшильдов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с членом правления компании Rotschild & Co Ариэль Малар де Ротшильд. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Обсуждены вопросы сотрудничества в привлечении инвестиций на реализацию крупных национальных стратегических проектов и оказании консультационных услуг.

«Стороны выразили готовность в развитии взаимодействия и партнерства в финансовой и инвестиционной сферах», — говорится в сообщении.

Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания под контролем французской и английской ветвей семьи Ротшильдов со штаб-квартирой в Лондоне. Это флагман банковской группы Ротшильдов.

Банковский бизнес фирмы охватывает области инвестиционно-банковской деятельности, реструктуризации, корпоративного банкинга, прямых инвестиций, управления активами и частного банковского обслуживания. Также известно, что он выступает в качестве советника и кредитора правительств и крупных корпораций. Кроме того, компания имеет собственный инвестиционный счет в сфере прямых инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286015/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане появится свой цифровой кодекс
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
Акылбек Жапаров Казакстанга иш сапары менен барат
Акылбек Жапаров налоговой: Программы не должны отключаться из-за перегрузок
Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Акылбек Жапаров камсыздандыруу төгүмдөрү дээрлик эки эсе кыскарарын билдирди
Глава кабмина пообещал снизить почти вдвое размеры страховых взносов
Акылбек Жапаров наградил сельские управы. Им вручены денежные сертификаты
В Кыргызстане отметили 75-летие балетмейстера Чолпонбека Базарбаева
Пустующие здания органов МСУ могут передавать под образовательные учреждения
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибудут специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибыли специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул Авария на ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Бизнес
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
6 февраля, вторник
12:33
Обыск в 24.kg. Жалобу на отказ допуска в офис суд рассмотрит в закрытом режиме Обыск в 24.kg. Жалобу на отказ допуска в офис суд рассм...
12:20
Акылбек Жапаров встретился с представителями компании Ротшильдов
12:00
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
11:59
Новый закон о СМИ на 95 процентов списан с российских аналогов — Жанар Акаев
11:55
Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат