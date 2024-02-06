Акылбек Жапаров встретился с представителями компании Ротшильдов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с членом правления компании Rotschild & Co Ариэль Малар де Ротшильд. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Обсуждены вопросы сотрудничества в привлечении инвестиций на реализацию крупных национальных стратегических проектов и оказании консультационных услуг.

«Стороны выразили готовность в развитии взаимодействия и партнерства в финансовой и инвестиционной сферах», — говорится в сообщении.

Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания под контролем французской и английской ветвей семьи Ротшильдов со штаб-квартирой в Лондоне. Это флагман банковской группы Ротшильдов.

Банковский бизнес фирмы охватывает области инвестиционно-банковской деятельности, реструктуризации, корпоративного банкинга, прямых инвестиций, управления активами и частного банковского обслуживания. Также известно, что он выступает в качестве советника и кредитора правительств и крупных корпораций. Кроме того, компания имеет собственный инвестиционный счет в сфере прямых инвестиций.