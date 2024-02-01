Акылбек Жапаров и Михаил Мишустин провели переговоры: что обсуждали

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Алматы (Республика Казахстан) встретился с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

«Рад снова с вами встретиться и обсудить актуальные вопросы кыргызско-российского взаимодействия. Но прежде всего хочу поблагодарить за проявленный интерес и поддержку к тем важным предложениям кыргызской стороны, которые были озвучены мной в ходе недавнего моего визита в Москву. Уверен, что наша сегодняшняя встреча предоставит дополнительную возможность для «сверки часов» перспективам двустороннего сотрудничества», — сказал Акылбек Жапаров.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что российская сторона заинтересована в укреплении дружественных, партнерских отношений с Кыргызской Республикой, которые всегда были основаны на принципах взаимного уважения, добрососедства и учета интересов друг друга.

«Важно, что российско-кыргызское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. У нас имеются хорошие возможности для того, чтобы расширить горизонты партнерства», — сказал он.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия, в том числе в сферах образования, транспорта, туризма и горнорудной отрасли.