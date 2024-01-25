Садыр Жапаров высказался о работе радио «Азаттык» и раскритиковал ее

Президент считает, что в радио «Азаттык» были против его прихода к власти. Об этом Садыр Жапаров заявил уже во втором за текущую неделю интервью агентству «Кабар», комментируя октябрьские события 2020 года.

«Кто знает, может, они получили приказ быть против от своих иностранных хозяев. При этом они объявили миру, что Садыра Жапарова поддерживали только «зеки», и все простые люди, собравшиеся тогда на площади, — тоже «зеки». Народ, собравшийся на площади, был возмущен такой ложной информацией, они пришли в офис «Азаттыка» и сказали: «Мы его уничтожим и сожжем», — рассказал он.

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По словам главы государства, сейчас народ ненавидит «Азаттык» и не верит их информации.

«После этого народ стал ненавидеть «Азаттык». Сейчас кыргызстанцы не верят большей части информации «Азаттыка». Они знают, что это приказы их начальства, которое финансирует их извне. Люди сейчас не такие, как 20-30 лет назад, они совсем другие. Народ как свои пять пальцев знает, кто есть кто, что хорошего делается, какие у нас есть недостатки», — высказался Садыр Жапаров.

Отметим, что радио «Азаттык» также критиковали при всех прежних властях страны, которые не раз пытались закрыть это СМИ.