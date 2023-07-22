Кыргызстан и Китай обсудили вопрос создания совместного фонда развития

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев обсудил с президентом Фонда Шелкового пути КНР Цай Сюэцзюнь вопрос создания совместного фонда развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр обозначил, что в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 2022 года стороны договорились проработать создание двустороннего фонда развития.

Данияр Амангельдиев выделил ряд перспективных и крупных государственных проектных инициатив, в реализации которых могли бы участвовать такие крупные инвестиционные фонды, как Фонд Шелкового пути.

Цай Сюэцзюнь отметил, что фонд заинтересован инвестировать в экономику Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, и готов рассмотреть на первоначальном этапе пилотные проекты для апробации эффективных механизмов и инструментов их финансирования.

Стороны договорились совместно изучить потенциал финансового сектора Кыргызстана для выработки стратегии запуска кыргызско-китайского фонда развития.