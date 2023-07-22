03:13
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

Кыргызстан и Китай обсудили вопрос создания совместного фонда развития

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев обсудил с президентом Фонда Шелкового пути КНР Цай Сюэцзюнь вопрос создания совместного фонда развития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр обозначил, что  в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 2022 года стороны договорились проработать создание двустороннего фонда развития.

Данияр Амангельдиев выделил ряд перспективных и крупных государственных проектных инициатив, в реализации которых могли бы участвовать такие крупные инвестиционные фонды, как Фонд Шелкового пути.

Цай Сюэцзюнь отметил, что фонд заинтересован инвестировать в экономику Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, и готов рассмотреть на первоначальном этапе пилотные проекты для апробации эффективных механизмов и инструментов их финансирования.

Стороны договорились совместно изучить потенциал финансового сектора Кыргызстана для выработки стратегии запуска кыргызско-китайского фонда развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270816/
просмотров: 3014
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызско-Азербайджанский фонд развития заработает в 2024 году
Уволены сразу четыре заместителя министра экономики и коммерции
В Кыргызстане упростили процедуры выдачи разрешительных документов
Министр экономики объяснил депутатам причины инфляции в Кыргызстане
Кабмин хочет запретить работу игровых автоматов и букмекерских контор вне казино
Фотограф из Японии стал советником главы Фонда развития туризма Кыргызстана
Число заместителей министра экономики кабмин сократил вдвое
В Кыргызстане предлагают создать единый реестр туроператоров
Министерство экономики предлагает изменить правила для таможенных операций
Состоялось первое заседание совета Азербайджано-Кыргызского фонда развития
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана