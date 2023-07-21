Торговля запрещенными технологиями. В МИД Украины вызван посол Кыргызстана

Для объяснений в связи с поставками через Кыргызстан в Россию продукции двойного назначения в МИД Украины вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Идрис Кадыркулов. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, внимание дипломата было привлечено к тому, что Кыргызстан как член мирового сообщества должен ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против РФ.

Отмечается, что реэкспорт с территории Кыргызстана в Россию товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку войны РФ против Украины.

Вчера стало известно, что четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список правительства Соединенных Штатов Америки за сотрудничество с Россией. Два дня назад издание The Washington Post сообщило со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома, что в отношении КР могут быть введены санкции. В публикации говорилось, что в Центральной Азии организована скрытая система поставки в РФ запрещенных технологий.

Власти Кыргызстана отреагировали на сообщение. Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что КР примет меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу. А ГКНБ начал расследование деятельности частных компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров.