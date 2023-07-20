ГКНБ КР начал проверку компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров

ГКНБ КР начал расследование деятельности частных компаний, причастных к реэкспорту подсанкционных товаров. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Решение принято в связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана «с целью прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию».

«Утвердительно можно говорить, что ни кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России. ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции. ГКНБ КР начал расследование. Кыргызская Республика и ее государственные структуры строго придерживаются международных норм и правил», — говорится в сообщении Госкомитета.

Напомним, вчера The Washington Post опубликовал статью, что в Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий.

Отмечается, что официальная Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запреты на китайские беспилотники и немецкую электронику. В частности, издание описывает ситуацию, когда через страны Центральной Азии в РФ поставлялись беспилотники.