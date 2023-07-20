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Власть

Глава ГКНБ рассказал, сколько потратили на обороноспособность страны за два года

За последние два года на обороноспособность страны потрачено 120 миллиардов сомов. Об этом на заседании кабинета министров сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что в 2005 — 2020 году на оборону ежегодно выделялось 3,5 миллиарда сомов.

«В 2022 году потрачено 53 миллиарда сомов. За полгода 2023-го выделено 40 миллиардов сомов. В результате решительных шагов мы смогли приобрести военную технику, которую не могут позволить некоторые страны. Отмечу, что эта техника поступает не как помощь, а мы сами покупаем», — сказал он.

Камчыбек Ташиев отметил, что техника покупается за счет бюджетных средств. «Я благодарю налогоплательщиков за их вклад в безопасность страны. А те, кто не платит налоги, подумайте», — сказал глава ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270658/
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