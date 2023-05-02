Депутаты хотят обязать букмекеров поддерживать спорт

Депутаты парламента Арсланбек Малиев и Шайлообек Атазов предлагают установить правила и порядок лицензирования букмекерской деятельности, защитить тем самым права граждан и их семей во внесудебном и в судебном порядке от игровой зависимости участников спортивных пари. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Авторы заявляют, что в Конституции написано: государство создает условия для развития физической культуры и спорта. Молодежи гарантируется право на духовно-культурное, нравственное и физическое развитие.

«Иными словами, государство отмечает важное значение позитивного влияния спорта на своих граждан и приняло на себя обязательство по его развитию и популяризации. Однако, к сожалению, на практике в нашей стране спорт финансируется по остаточному принципу. Букмекерская деятельность считается очень прибыльной, и развитые и развивающиеся страны, как правило, ее не запрещают, а регулируют», — утверждают нардепы.

Они предлагают официально на законодательном уровне установить дополнительный источник финансирования спорта от букмекерской деятельности в размере не менее 2 процентов валового дохода.

Арсланбек Малиев и Шайлообек Атазов считают, что их инициатива поможет стимулировать рост финансирования спорта за счет легальной букмекерской деятельности, защитить гражданские и конституционные права граждан КР, участвующих в пари с букмекерами, и вывести из теневого оборота букмекерскую деятельность.

Парламентарии предлагают разрешить гражданам Кыргызстана заключать пари с букмекерами на исход спортивного соревнования. Они указывают на то, что подобные сделки и так совершаются, но с конторами других стран. Судебные же акты о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие патологического влечения к азартным играм либо о взыскании правомерно выигранной суммы с букмекерской конторы, находящейся во вне юрисдикции КР, остаются неисполнимыми, а конституционные права граждан на свою защиту нереализованными.

Они подчеркнули, что в случае одобрения их инициативы будет установлен государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере организации спортивных пари букмекерскими конторами и условий, предусмотренных лицензиями.

Напомним, рассмотрение проекта закона, легализующего игорную деятельность, вызвало немало споров в обществе. Противники его принятия провели акции протеста в столице и регионах.

Споры возникли и в Жогорку Кенеше. Принять закон об игорной деятельности парламент смог только с пятой попытки. Депутаты от фракции Адахана Мадумарова отказались голосовать и фактически блокировали процедуру.