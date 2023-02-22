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Власть

Депутат раскритиковал реализацию программы «Жашыл мурас»

Национальная программа «Жашыл мурас», объявленная президентом страны, не реализована в полной мере. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, программа работает только в отчетах кабмина.

«Сообщили, что посадили 6 миллионов деревьев. Но на деле пустующие земли так и пустуют. Минсельхоз не смог четко ответить, сколько процентов саженцев выжили», — сказал он.

Нуржигит Кадырбеков предложил общественности самим озеленить страну.

«Посадив дерево, мы сделаем доброе и полезное дело, спасем почву от эрозии. У нас есть вода. Но ледники тают. Это большая трагедия. Один из способов сохранения ледников — это деревья. Молодые ребята, собирая книги в рамках акции «Один человек — одна книга», открыли более 300 библиотек. Я предлагаю акцию «С человека по три саженца». Если живете в квартире, купите знакомым, родным саженцы, чтобы они посадили у себя в огороде», — предложил нардеп.

Депутат сообщил, что он выделяет 10 тысяч сомов каждый месяц со своей зарплаты на покупку саженцев.

«Я могу у некоторых коллег попросить деньги на саженцы. А в следующий раз я назову имена депутатов, которые не выполнили условия эстафеты по посадке деревьев», — обратился он к парламентариям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/259129/
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