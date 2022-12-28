Президентская елка. Садыр Жапаров рассказал детям о важности STEM-образования

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошла ежегодная Президентская елка.

На мероприятии глава государства Садыр Жапаров рассказал детям о важности STEM-образования, но перед этим перечислил достигнутые успехи в уходящем году.

«Наши ученики завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей на британской олимпиаде по биологии, где участвовали 10 тысяч учащихся из более чем 700 школ мира. Ученики из Кыргызстана взяли в общей сложности 14 медалей», — сказал он.

Президент отметил, что в этом году ученики постоянно укрепляли свое здоровье, занимались спортом, успели показать хорошие результаты на международных соревнованиях. Из более чем 400 ребят, принявших участие в IX Международной спартакиаде школьников, проходившей в Уфе, кыргызстанские баскетболисты заняли призовое место и одержали победу.

Садыр Жапаров подчеркнул: на сегодня возникла новая реальность, известная как эпоха постковида, которая привела к тому, что в первую очередь в мире сектор образования перешел на цифровые технологии, изучая предметы STEM и уделяя особое внимание естественным наукам, технологиям, инженерному делу и математике.

«Как известно, IT-технологии стали перспективной областью. Таким образом, цифровизация охватила все сферы нашей жизни. Эпоха таких быстрых изменений и инновационных проектов требует глубокой оценки знаний, полевых исследований и способности чувствовать ответственность. Поэтому стоит ставить перед собой новые цели, идти в ногу со стремительно развивающимися достижениями в сфере образования и стремиться смело участвовать в мировых процессах», — призвал он.

При этом глава государства отметил, что детям необходимо расширить свое мировоззрение и развить современный научный кругозор. «Пусть каждый из вас выстроит конкретные планы на предстоящий год и начнет его с твердой волей, чтобы воплотить их в жизнь», — добавил он.

Отметим, на Президентскую елку пригласили 1 тысячу 100 детей из всех регионов страны, среди которых отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, ребята из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и другие.