11:39
USD 87.42
EUR 95.20
RUB 1.13
Власть

Неформальный саммит в Санкт-Петербурге: президентам стран СНГ подарили перстни

Президенты стран СНГ, приехавшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, получили в подарок к Новому году перстни с символикой Содружества.

Напомним, 26-27 декабря по инициативе лидера РФ Владимира Путина проходит неформальная встреча глав стран СНГ. В ней участвуют лидеры Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На руке у Лукашенко заметили перстень», — сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Позднее канал добавил, что девять клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ, на них — поздравления к Новому году.

На опубликованном в Telegram-канале фото видно изображение перстня с символикой СНГ. Здесь же приведено пояснение, что подарок получили все лидеры, принявшие участие в саммите.

Из чего перстни и кто их изготовил, не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254445/
просмотров: 5342
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские артисты представят в Санкт-Петербурге спектакль «Гроза»
В Бишкеке репетитора обвинили в краже денег и кольца с бриллиантом
Индия объявила о создании Центра передового опыта стран глобального Юга
Тело погибшего в Санкт-Петербурге кыргызстанца отправят на родину
Индия проведет специальный виртуальный саммит «Голос глобального Юга»
Из-за саммита ЕАЭС школы Бишкека переходят на онлайн-обучение
Эртең Президент Садыр Жапаров Арменияга барат
Санкт-Петербург готов помочь Бишкеку в разработке градостроительных планов
Города Бишкек и Ош ждут «Петербургские встречи в Кыргызстане»
Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и Центральной Азии
Популярные новости
Стулья только для мужчин. В&nbsp;мэрии Оша прокомментировали скандальную фотографию Стулья только для мужчин. В мэрии Оша прокомментировали скандальную фотографию
Кыргызстан собирается продавать электроэнергию в&nbsp;Китай и&nbsp;строить ГЭС Кыргызстан собирается продавать электроэнергию в Китай и строить ГЭС
Халтурят. В&nbsp;администрации президента рассказали, кого и&nbsp;за&nbsp;что лишают должности Халтурят. В администрации президента рассказали, кого и за что лишают должности
Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека сдать на&nbsp;металл старые автобусы Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека сдать на металл старые автобусы
Бизнес
Сеть ГМ&nbsp;&laquo;Фрунзе&raquo; получила международный сертификат соответствия ISO 9001:2015 Сеть ГМ «Фрунзе» получила международный сертификат соответствия ISO 9001:2015
Acıbadem: Близнец стал донором и&nbsp;спас жизнь своего 18-летнего брата Acıbadem: Близнец стал донором и спас жизнь своего 18-летнего брата
В&nbsp;Бишкеке торжественно открыли велосезон-2023 В Бишкеке торжественно открыли велосезон-2023
Состоялось общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Состоялось общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
3 апреля, понедельник
11:34
Фермеры не получили льготные кредиты. Депутат просит не обманывать народ Фермеры не получили льготные кредиты. Депутат просит не...
11:22
Депутаты предлагают выдавать 500 тысяч сомов семьям, в которых родились тройни
11:12
В Тюпском районе у местного жителя изъяли почти 20 килограммов наркотиков
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 апреля
10:57
Германия выделит Кыргызстану грант в 4,5 миллиона евро