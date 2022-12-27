Неформальный саммит в Санкт-Петербурге: президентам стран СНГ подарили перстни

Президенты стран СНГ, приехавшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, получили в подарок к Новому году перстни с символикой Содружества.

Напомним, 26-27 декабря по инициативе лидера РФ Владимира Путина проходит неформальная встреча глав стран СНГ. В ней участвуют лидеры Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На руке у Лукашенко заметили перстень», — сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Позднее канал добавил, что девять клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ, на них — поздравления к Новому году.

На опубликованном в Telegram-канале фото видно изображение перстня с символикой СНГ. Здесь же приведено пояснение, что подарок получили все лидеры, принявшие участие в саммите.

Из чего перстни и кто их изготовил, не сообщается.