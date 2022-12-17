Управделами президента показал, как идет реконструкция аэропорта в Караколе

В Караколе полным ходом идет реконструкция одноименного международного аэропорта. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что объект сдадут в эксплуатацию в следующем году.

«Идет непрерывная работа по восстановлению аэропорта. Строится также новый аэровокзал, который будет отвечать международным стандартам. Взлетно-посадочная полоса будет расширена на 400 метров. Поэтому появится возможность принимать большие самолеты», — написал Каныбек Туманбаев.

Он подчеркнул, что современная пассажирская инфраструктура и выгодное расположение аэропорта будут способствовать привлечению дополнительных потоков туристов.

Отметим, в мае этого года президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового аэровокзала международного аэропорта «Каракол».