Глава ГТС: Многокилометровые очереди на кыргызско-казахской границе не исчезли

Многокилометровые очереди на кыргызско-казахской границе не исчезли. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции заявил глава Таможенной службы Самат Исабеков.

Отвечая на вопрос депутата, он отметил, что проблемы прохождения кыргызстанских большегрузных машин в территорию ЕАЭС не решены.

«Такие случаи повторяются. Километровые очереди есть. Кроме этого, на складах и станции «Алтын-Кол» Казахстана простаивают товары наших предпринимателей, последние уже два года», — сообщил председатель Таможенной службы.