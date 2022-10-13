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Власть

Психологическое и финансовое давление хотят приравнять к семейному насилию

Депутат парламента Динара Ашимова предлагает поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предполагающие ужесточение наказания за семейное насилие.

По словам нардепа, по данным МВД, в 2021 году зарегистрировано 604 случая сексуального насилия, 53 процента из них были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Зарегистрировано 254 случая похищения женщин для принудительного брака, из которых 84 процента были прекращены за отсутствием состава преступления.

В 2021-м зарегистрирован 10 тысяч 151 случай насилия в семье. Пострадавшим от семейного насилия выдано 9 тысяч 38 временных охранных ордеров, из которых 8 тысяч 463 — женщинам и 264 — несовершеннолетним.

За первые пять месяцев зарегистрировано 3 тысячи 988 случаев насилия в семье. За семь месяцев выдано 5 тысяч 159 временных охранных ордеров.

Динара Ашимова отмечает, что законопроект разработан в целях оказания комплексной помощи женщинам и девочкам, подвергшимся сексуальному, гендерному, семейному насилию, устранению безнаказанности, совершивших насилие.

Документ направлен на обеспечение доступа к правосудию пострадавшим от преступного посягательства, обеспечение прав и законных интересов потерпевших, а также повышение эффективности деятельности должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу и делу о правонарушениях в части сексуального, семейного насилия.

Инициатор предлагает за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголовная ответственность нужно привлекать к общественным работам на 40 часов либо арестовывать от трех до семи суток.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья, также надо наказывать общественными работами на 40 часов или арестом до семи суток.

Нардеп предложила также расширить перечень понятий, подходящих под определение — семейного насилия:

  • причинение психологического насилия, выражающегося в воздействии на эмоции или психику с помощью угроз, запугивания, оскорблений, ограничении совершеннолетних лиц в праве на общение, в том числе с детьми;
  • ограничение или лишение права пользования принадлежащими лицу документами, в том числе путем их уничтожения, порчи или сокрытия;
  • причинение экономического насилия, выражающегося в тотальном финансовом контроле; лишении денег;
  • обвинении в иждивенчестве;
  • запрете на учебу, работу;
  • изгнании из дома;
  • угроза физическим насилием, не опасным для жизни и здоровья;
  • проявление пренебрежительного отношения, выражающегося в отсутствии должного обеспечения основных нужд и потребностей в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи;
  • причинение физических страданий.

За эти деяния Динара Ашимова также предлагает привлекать к общественным работам или применять административный арест.

Признавать потерпевшей сторону следователь и суд могут только с письменного согласия жертвы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247990/
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