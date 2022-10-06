Президент Узбекистана наградил Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени

Награда вручена «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президента Российской Федерации».

Орден «Олий Даражали Дўстлик» учрежден в 2020 году и является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан. Им могут награждать глав государств и правительств, представителей парламентов других стран и международных организаций, видных деятелей в разных сферах.