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Бизнес

Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана

Сегодня человеческая жизнь с ее интенсивностью, масштабом, сложностью отношений серьезно отличается не только от предыдущих столетий, но и от предшествующей жизни в несколько десятилетий. Не каждый человек способен противостоять нынешним ветрам перемен.

Давайте посмотрим на состояние молодого человека, которому приходится жить в условиях этих информационных, экономических, социальных, политических, культурных, духовных изменений. Если мы возьмем эту ситуацию в масштабе молодежи Узбекистана, то станет ясно, насколько важно вырастить по-настоящему образованных, всесторонне развитых и патриотичных граждан.

Больше всего в реализации проводимых реформ молодые люди полагаются на свои силы и настойчивость.

Одной из таких реформ в Узбекистане является проект «Светлое будущее». Основная цель проекта — поддержать талантливую молодежь, предоставить им возможность получить образование, признанное во всем мире, и подготовить кадры, которые внесут свой вклад в развитие страны.

Эффект от проводимых в стране реформ зависит, прежде всего, от пополнения рядов молодыми кадрами, обладающими высоким моральным духом, независимым мышлением, способными брать на себя ответственность за судьбу и перспективы нашей Родины.

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

В рамках проекта из каждой махалли изначально отбираются молодые люди, нуждающиеся в социальной защите, стремящиеся к знаниям, определяется их потенциал и подбираются подходящие зарубежные учебные заведения.

Проект «Светлое будущее» будет оказывает значительное влияние на социальную стабильность в стране. Молодые люди могут получить знания и навыки и достичь высокого положения в обществе. С экономической точки зрения данный проект способствует формированию высококвалифицированных специалистов.

Эта инициатива еще больше укрепит доверие между государством и обществом. Потому что внимание правительства к образованию молодежи и ее будущему является признаком того, что молодежь занимает центральное место в общей стратегии развития страны.

Кроме того, нехватка специалистов с широким мировоззрением, международным опытом поможет повысить эффективность государственного управления в стране. Они активно участвуют в совершенствовании политики, законодательства и государственных услуг.

Благодаря проекту молодые люди раскрывают свой потенциал, достигнут высот науки и внесут свой вклад в процветание страны.

Например, если за 25 лет всего 800 молодых людей имели возможность получить знания за границей за счет государства, то только за последние семь лет благодаря фонду «Эл-юрт умиди» («Надежда страны») такую возможность получили 2 тысячи 300 юношей и девушек, что в три раза больше, чем вышеуказанные годы. В 2024 году 155 тысяч молодых людей получили 345 миллиардов сумов через «Молодежную книгу».

Количество студентов в магистратуре увеличилось в семь раз. В том числе количество женщин, обучающихся в магистратуре, увеличилось в 11 раз, в связи с тем, что контракт для женщин оплачивается государством.

Число молодых ученых с научной степенью увеличилось в два раза, составив 4 тысячи 357 человек (для сравнения — 1 тысяча 866 в 2019 году).

За последние три года число молодых людей, изучающих иностранные языки достигло 2 миллионов. Набравших высокие баллы на экзамене IELTS, увеличилось в пять раз (с 10 тысяч в 2020 году до 53 тысяч в 2024-м).

В целом президент Узбекистана одобрил инициативы молодежи и подчеркнул, что поддержка молодых людей останется неизменным приоритетом.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321377/
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