Президенты Кыргызстана и Узбекистана присвоили почетные звания деятелям культуры

Президент Садыр Жапаров подписал указ, присваивающий почетные звания в области культуры и искусства за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Почетные звания присвоены узбекским деятелям культуры:
- министру культуры Республики Узбекистан Озодбеку Назарбекову — «Народный артист Кыргызской Республики» за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества в сфере культуры и искусства между КР и РУз;
- старшему преподавателю кафедры «Традиционное исполнение макома» Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Фарангиз Нуридин кизи Махмудовой — «Заслуженный артист Кыргызской Республики».
В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присвоил почетные звания двум кыргызским деятелям культуры:
- художественному руководителю и главному дирижеру эстрадно-симфонического оркестра Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова Нуру Омурбаеву — звание народного артиста Узбекистана;
- комузисту Закирбеку Дуйшенбек уулу — звание заслуженного артиста Узбекистана.