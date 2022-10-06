В Жогорку Кенеше нет кворума, но депутаты продлили работу

Сегодня в Жогорку Кенеше после 18.00 депутаты продлили время работы, несмотря на то, что нет кворума.

В зале заседаний присутствуют всего 30 нардепов: Эрулан Кокулов, Эльмурза Сатыбалдиев, Айгуль Айдарова, Эмиль Жамгырчиев, Женишбек Токторбаев, Нурбек Сыдыгалиев, Шайлообек Атазов, Шайырбек Ташиев, Камила Талиева, Нилуфар Алимжанова, Жылдыз Таалайбек кызы, Медер Алиев, Надира Нарматова, Нурлан Ражабалиев, Жалолидин Нурбаев, Аманкан Кенжебаев, Винера Раимбачаева, Ырысбек Атажанов, Миргуль Темиралиева, Жаныбек Кыдыкбаев, Улан Бакасов, Айбек Алтынбеков, Нурбек Азыгалиев, Карим Ханджеза, Мурадил Сыдыков, Бакыт Тентимишов, Жамиля Исаева, Гулшаркан Култаева, Айбек Алтынбеков и Арсланбек Малиев.

Отметим, что депутаты должны проголосовать за новых членов кабинета министров. Их сегодня представил заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев.

Для голосования народным избранникам необходимо собрать кворум из 61 человека.

Ранее из-за отсутствия многих депутатов парламентарий Балбак Тулобаев предложил завершить работу и начать голосовать. Однако коллеги его не поддержали.