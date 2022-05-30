Школу альпинизма в Бишкеке предлагают создать в горкенеше. Об этом на сессии БГК заявил его председатель Куванычбек Конгантиев.

По его словам, мэрия недорабатывает в вопросе популяризации спорта.

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«У нас есть Эдуард Кубатов (президент Федерации альпинизма и скалолазания КР. — Прим. 24.kg). По нему Кыргызстан уже узнают в мире. А муниципалитет не в полной мере использует его авторитет. Думаю, необходимо изыскать средства и создать городскую школу альпинизма», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что также не привлекает мэрия и наших борцов, призеров Олимпиады, чемпионатов. «А сегодня наши борцы — те личности, за которыми может пойти целое поколение. Здесь, считаю, работа провалена. Надо популяризировать спорт, здоровый образ жизни», — сказал он.