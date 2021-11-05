Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым на полях первого экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между нашими республиками до $1 миллиарда. В этом году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Тем не менее не реализован имеющийся потенциал во взаимной торговле.

Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Казахстана. Акылбек Жапаров

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в свою очередь выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углублении взаимодействия.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах. В частности был затронут вопрос поставок электроэнергии из Казахстана и транзита электроэнергии через его территорию.

Даны поручения главам профильных министерств по проработке этих вопросов.

В рамках встречи также обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области. Кроме того, затронуты вопросы открытия наземных пунктов пропуска Казахстана для граждан Кыргызстана, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы.

Премьер-министр Казахстана пригласил Акылбека Жапарова на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в ноябре в Астане.