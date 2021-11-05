14:28
USD 84.80
EUR 97.97
RUB 1.19
Власть

Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым на полях первого экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между нашими республиками до $1 миллиарда. В этом году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Тем не менее не реализован имеющийся потенциал во взаимной торговле.

Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Казахстана. 

Акылбек Жапаров 

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в свою очередь выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углублении взаимодействия.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах. В частности был затронут вопрос поставок электроэнергии из Казахстана и транзита электроэнергии через его территорию.

Даны поручения главам профильных министерств по проработке этих вопросов.

В рамках встречи также обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области. Кроме того, затронуты вопросы открытия наземных пунктов пропуска Казахстана для граждан Кыргызстана, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы.

Премьер-министр Казахстана пригласил Акылбека Жапарова на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в ноябре в Астане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212774/
просмотров: 520
Версия для печати
Материалы по теме
Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
Невесты ждут. Акылбек Жапаров сообщил, когда повысит зарплату учителям
Акылбек Жапаров обсудил с комбанками увеличение доли безналичных платежей
Не учите уму-разуму! Акылбек Жапаров призвал глав айыл окмоту не давать советы
На развитие туризма в Кыргызстане выделят 1 миллиард сомов
Везде мусор. Акылбек Жапаров предложил акимам и мэрам прочитать книгу Ли Куана Ю
Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону
Акылбек Жапаров припомнил, что все смеялись над его идеей паспортизации скота
О частной компании для обслуживания ТЭЦ Бишкека: следы ведут в Лондон
Закон о ЧС в экономике: кабмин наделяет себя неограниченными полномочиями
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Садыр Жапаров полетел в&nbsp;Глазго на&nbsp;частном самолете. Ответ его администрации Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от&nbsp;ЦИК Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от ЦИК
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений &laquo;О!Маркет&raquo; В Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений «О!Маркет»
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Международные переводы с&nbsp;комиссией 0&nbsp;процентов в&nbsp;мобильном приложении RSK24 Международные переводы с комиссией 0 процентов в мобильном приложении RSK24
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
5 ноября, пятница
14:00
Об архивах НКВД и октябрьском госперевороте. Последнее интервью Мара Байджиева Об архивах НКВД и октябрьском госперевороте. Последнее...
13:54
Эдиль Байсалов предложил странам Центральной Азии развивать совместные проекты
13:47
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
13:06
Выборы-2021. Глава СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров нарушил правила агитации
13:02
Выборы-2021. Глава МТУ, на которого пожаловались в ЦИК, уже уволен