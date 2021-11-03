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Власть

Исторический музей откроется до Нового года, уверены в Минкультуры

Исторический музей откроется до января 2022 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

По его словам, если специалисты из Германии приедут в Кыргызстан в ноябре, то музей откроют уже в декабре.

«Как известно, долг немецкой компании выплатили. Ждем их специалистов в ноябре для запуска мультимедийной системы. Тогда музей откроется уже до Нового года», — сказал министр.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

В декабре 2020-го Верховный суд отменил приговор Первомайского районного и Бишкекского городского судов по уголовному делу о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212517/
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