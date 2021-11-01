17:03
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Власть

Экс-заместителя губернатора Чуйской области обвинили в подкупе избирателей

Кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Сокулукскому одномандатному избирательному округу Элкинбека Аширбаева обвинили в подкупе избирателей. Жалоба размещена в реестре на сайте ЦИК.

Отмечается, что бывший заместитель губернатора Чуйской области 30 октября провел агитационную встречу с жителями и выходцами cела Белек Сокулукского района.

«По окончании агитационных мероприятий, бесед и встреч с избирателями кандидат в депутаты провел благотворительный обед для участников встречи», — отмечается в сообщении.

В координационной группе оперативного реагирования ЦИК отметили, что информация направлена для проверки указанных фактов и дачи правовой оценки в МВД КР.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212328/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. ЦИК обжалует решение суда по Таланту Мамытову
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата от партии «Эл умуту»
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на Бактыбека Райымкулова
Выборы-2021. Контрольные списки избирателей вывешены на всех участках
Выборы-2021. 74 процента респондентов намерены прийти на избирательные участки
Выборы-2021. Власти вновь заявляют, что никакого админресурса не будет
Выборы-2021. Канатбек Исаев и Айнуру Алтыбаева отказались от участия в гонке
Выборы-2021. Кандидату необязательно иметь прописку в округе, где он выдвигается
Выборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 321 кандидата-одномандатника
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане могут повысить налоги на&nbsp;авто и&nbsp;имущество В Кыргызстане могут повысить налоги на авто и имущество
Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
За&nbsp;ненадлежащее исполнение обязанностей. Главе Минздрава объявлено замечание За ненадлежащее исполнение обязанностей. Главе Минздрава объявлено замечание
Военную технику у&nbsp;России закупит Кыргызстан. С&nbsp;кем договорился Камчыбек Ташиев Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Бизнес
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
Гарант надежности: крупнейшему страховщику в&nbsp;КР&nbsp;&laquo;Ингосстраху&raquo;&nbsp;&mdash; 25&nbsp;лет Гарант надежности: крупнейшему страховщику в КР «Ингосстраху» — 25 лет
1 ноября, понедельник
16:51
Экс-заместителя губернатора Чуйской области обвинили в подкупе избирателей Экс-заместителя губернатора Чуйской области обвинили в ...
16:34
Садыр Жапаров прибыл на конференцию ООН по изменению климата
16:28
Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
15:57
Убийство Улана Салянова. Суд перешел к исследованию материалов дела
15:55
Pfizer только за компанию? Кыргызстанцам отказывают в получении вакцины