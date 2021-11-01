Экс-заместителя губернатора Чуйской области обвинили в подкупе избирателей

Кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Сокулукскому одномандатному избирательному округу Элкинбека Аширбаева обвинили в подкупе избирателей. Жалоба размещена в реестре на сайте ЦИК.

Отмечается, что бывший заместитель губернатора Чуйской области 30 октября провел агитационную встречу с жителями и выходцами cела Белек Сокулукского района.

«По окончании агитационных мероприятий, бесед и встреч с избирателями кандидат в депутаты провел благотворительный обед для участников встречи», — отмечается в сообщении.

В координационной группе оперативного реагирования ЦИК отметили, что информация направлена для проверки указанных фактов и дачи правовой оценки в МВД КР.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.