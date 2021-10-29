В Кыргызстане создана платформа «За честные и справедливые выборы — за честь и достоинство страны». Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, АДС приветствует заявленную президентом политическую волю провести честные и прозрачные выборы и провести люстрацию в парламенте. Нурипа Муканова уверена, что сегодня люстрация в руках каждого избирателя.

«Должно быть понимание, что именно избиратели могут привести в Жогорку Кенеш самых честных, достойных и справедливых кандидатов. Люстрация — нелегкий процесс. В этом процессе мы будем вместе с населением. Для этого и создается специальная платформа. Мы открываем горячую линию, Telegram-канал и сайт для приема обращений граждан по коррупционным моментам в выборном процессе — подкупу, продаже голосов, административному ресурсу. Вместе с МВД и ЦИК мы будем проверять достоверность каждого обращения и заявления граждан. А затем будем информировать общество о результатах этих проверок», — рассказала Нурипа Муканова.