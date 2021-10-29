11:39
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Кыргызстане создана платформа «За честные и справедливые выборы»

Фото 24.kg. Участники пресс-конференции

В Кыргызстане создана платформа «За честные и справедливые выборы — за честь и достоинство страны». Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, АДС приветствует заявленную президентом политическую волю провести честные и прозрачные выборы и провести люстрацию в парламенте. Нурипа Муканова уверена, что сегодня люстрация в руках каждого избирателя.

«Должно быть понимание, что именно избиратели могут привести в Жогорку Кенеш самых честных, достойных и справедливых кандидатов. Люстрация — нелегкий процесс. В этом процессе мы будем вместе с населением. Для этого и создается специальная платформа. Мы открываем горячую линию, Telegram-канал и сайт для приема обращений граждан по коррупционным моментам в выборном процессе — подкупу, продаже голосов, административному ресурсу. Вместе с МВД и ЦИК мы будем проверять достоверность каждого обращения и заявления граждан. А затем будем информировать общество о результатах этих проверок», — рассказала Нурипа Муканова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212078/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. В МВД поступило 12 заявлений о нарушениях избирательного процесса
Выборы-2021. ЦИК назвала дату проведения жеребьевки по размещению в бюллетенях
Выборы-2021. Шаирбек Ташиев получил письменное предупреждение от ЦИК
Выборы-2021. За рубежом началось формирование избирательных комиссий
Выборы-2021. За раздачу школьной формы кандидат получил предупреждение
Выборы-2021. Еще один кандидат-одномандатник получил письменное предупреждение
Выборы-2021. С «Ыйман Нуру» будет разбираться Госкомиссия по делам религий
Выборы-2021. Кандидат Болотбек Бегалиев получил письменное предупреждение
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала списки 21 партии
Выборы-2021. ЦИК не удовлетворила жалобу активиста: «Азаттык» остается в гонке
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане отреагировали на&nbsp;слова Садыра Жапарова о&nbsp;Мургабе В Таджикистане отреагировали на слова Садыра Жапарова о Мургабе
В&nbsp;Кыргызстане могут повысить налоги на&nbsp;авто и&nbsp;имущество В Кыргызстане могут повысить налоги на авто и имущество
Кто&nbsp;он, новый глава Таможенной службы, и&nbsp;при чем тут Бакиев Кто он, новый глава Таможенной службы, и при чем тут Бакиев
Что такое мяк? В&nbsp;соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с&nbsp;открытия школы Что такое мяк? В соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с открытия школы
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
11:37
Нацбанк продал $50 миллионов для поддержания курса сома Нацбанк продал $50 миллионов для поддержания курса сома...
11:35
В этом году Минсельхоз восстановит в Чуйской области четыре скважины для полива
11:33
Выборы-2021. В МВД поступило 12 заявлений о нарушениях избирательного процесса
11:30
Только 8 процентов опрошенных кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной
11:26
Спортивные организации хотят объединить в единый департамент. Тренеры против