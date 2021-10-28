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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Из четырех партий исключили по одному кандидату

ЦИК приняла решение исключить из зарегистрированных списков четырех партий кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одному претенденту на мандат.

Из списка «Ыйман Нуру» отказано в регистрации Жаныл Алыбаевой, «Бутун Кыргызстана» — Айлайбеку Алымбаеву, «Улуттар биримдиги» — Аскару Бешимову и «Ата Мекена» — Чинаре Турдалиевой.

Уточняется, что все они вышли из списков добровольно. Поступили также заявления от восьми кандидатов-одномандатников об отказе баллотироваться. Среди них одна женщина — Муса кызы Алина.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211895/
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