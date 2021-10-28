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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидата от партии «Альянс» обвиняют в подкупе

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на кандидата от партийного объединения «Альянс» Ж.Ахмедову. В списке она идет под № 48.

В заявлении говорится, что эта претендентка на мандат занимается подкупом избирателей в Оше.
В программе радио «Ынтымак» в южной столице Ж.Ахмедова в разговоре с неким гражданином попросила его отдать свой голос, голоса его близких и знакомых в поддержку ее кандидатуры и партии «Альянс». Обещала вознаграждение, а именно покровительство и поддержку в случае победы. Она также просила предоставить информацию об избирателях, готовых проголосовать за нее.

Обратившиеся заявили, что это нарушение избирательного законодательства со стороны кандидата в депутаты.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211855/
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