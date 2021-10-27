08:51
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В городе Ош пожаловались на директора школы: угрожает учителям

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба о нарушениях закона о выборах.

В ней говорится, что директор средней школы № 38 в Оше, на территории которой расположена УИК № 5308, якобы оказывает давление на учителей. По совместительству они еще и являются членами избирательной комиссии.

В частности, отмечено, что директор постоянно вмешивается в деятельность комиссии, угрожает увольнением педагогам. Обратившиеся указывают на злоупотребление административным ресурсом.

Информация передана для проверки в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211716/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Дамирбек Асылбек уулу отказался участвовать в гонке
Выборы-2021. От партий баллотируются 250 женщин
Выборы-2021. Гражданский активист обвиняет ЦИК в предвзятости
Выборы-2021. Проведение поминок кандидатом — не агитация и не подкуп
Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 31 международного наблюдателя
Выборы-2021. ЦИК отказала в регистрации 18 кандидатам-одномандатникам
Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники смогут дебатировать на региональных ТВ
Канат Исаев покинул пост лидера партии «Кыргызстан»
Выборы-2021. Есть предпосылки для серьезных нарушений: мнение экспертов
Выборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
Популярные новости
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Райымбека Матраимова&nbsp;&mdash; на&nbsp;госслужбу! Комментарий президента на&nbsp;призыв блогеров Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
08:49
Застройщика, повредившего асфальт на улице Бишкека, оштрафовали Застройщика, повредившего асфальт на улице Бишкека, ошт...
08:41
Кыргызстан получит от России безвозмездно 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
08:31
Школу в селе Кенеш, где дети учились в контейнерах, сдадут к концу года
08:14
Выборы-2021. В городе Ош пожаловались на директора школы: угрожает учителям
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 октября, вторник
23:51
Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsApp
23:12
Первые американские таблетки от COVID-19 одобрят в Европе
22:51
Выброс мусора. В Бишкеке нарушителя оштрафовали, а свалку так и не убрали
22:31
В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
22:02
Российский вуз приглашает кыргызстанцев на бесплатные курсы