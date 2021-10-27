Выборы-2021. В городе Ош пожаловались на директора школы: угрожает учителям

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба о нарушениях закона о выборах.

В ней говорится, что директор средней школы № 38 в Оше, на территории которой расположена УИК № 5308, якобы оказывает давление на учителей. По совместительству они еще и являются членами избирательной комиссии.

В частности, отмечено, что директор постоянно вмешивается в деятельность комиссии, угрожает увольнением педагогам. Обратившиеся указывают на злоупотребление административным ресурсом.

Информация передана для проверки в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.